Neden Bilgisayarınızın Yanında Sigara İçmemelisiniz?

Bir YouTube bilgisayar teknisyeni, 17 yıl boyunca bir sigara kullanıcısı tarafından kullanıldığı iddia edilen eski bir ekran kartını nasıl yenilediğini gösteren detaylı bir video yayınladı. Madness727 isimli kullanıcının paylaştığı bir saatten uzun video, zift ve nikotinle tamamen tıkanmış bir Asus 9800GT Matrix modelinin, adeta fabrikadan yeni çıkmış gibi bir hale getirilme sürecini gözler önüne seriyor.Asus ROG Matrix 9800 GT, 2008 yılında piyasaya sürüldüğünde teknoloji meraklıları için üretilmiş üst düzey bir orta sınıf ekran kartı olarak dikkat çekiyordu. Ancak videodaki kart, yaklaşık 17 yıl boyunca hiçbir bakım görmeden kullanıldığı için neredeyse çalışamaz durumdaydı. Özellikle soğutma bloğu tamamen kir ve yapışkan bir madde ile tıkanmıştı.Dışarıdan bakıldığında nispeten temiz görünen ekran kartının içi açıldığında korkunç manzara ortaya çıktı. Teknisyen, soğutucuyu ve koruyucu kapağı çıkardığında, neredeyse tüm yüzeylerin kir ve yapışkan bir zift tabakasıyla kaplandığını keşfetti. Durumun ciddiyetini vurgulayan Madness727, “Buna üflemeyeceğim; bundan kanser olurum,” ifadelerini kullandı.Teknisyen, ekran kartını tamamen parçalarına ayırdıktan sonra ana kartı (PCB) temizlemek için yağ çözücü, akan su ve bir diş fırçası kullandı. Kartı havluyla kuruladıktan sonra kalan su damlacıklarını uzaklaştırmak için hava üfleyici kullandı. Son olarak, çekirdek, bellekler, VRAM ve soğutma bloğu üzerinde bir ısı tabancası kullanarak tüm bileşenlerin tamamen kuruduğundan emin oldu.Fan, soğutma blokları ve diğer metal parçalar da musluk altında yıkandı. Sadece fan motoru sudan uzak tutuldu ve bu kısım izopropil alkol ile temizlendi. Fanın tekrar sorunsuz ve sessiz çalışması için bisiklet zinciri yağı uygulandı. Tüm parçalar kuruduktan sonra yeni termal macun (PTM) uygulandı ve GPU yeniden birleştirildi.Ekran kartının yaşına rağmen ulaşılan sonuç oldukça etkileyiciydi. Teknisyen, kartın fiziksel durumunu “Yeni gibi görünüyor; çizik veya hiçbir şey yok. Mükemmel fiziksel durumda; PCB üzerinde ezik, çizik veya eksik MLCC ya da direnç yok. Her şey mükemmel,” sözleriyle özetledi.