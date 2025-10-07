Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Üretken yapay zeka teknolojilerine olan ilgi, ilgili şirketlere ve altyapılara benzeri görülmemiş bir yatırım akışını beraberinde getirdi. Bu durum, teknoloji dünyasında “yapay zeka balonu” endişelerini ve yatırımların gerçekte ne kadar geri dönüş sağlayacağı tartışmalarını alevlendirdi. Gündemdeki bu tartışmalara en net yanıtlardan biri, sektörün lideri konumundaki OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından geldi. Altman, sektörün bazı yönleriyle “köpüklü” olduğunu kabul etse de, bunun endişe verici bir durum olmadığını savundu.OpenAI DevDay 2025 etkinliğinde konuşan Sam Altman, yapay zeka sektöründeki yatırım döngüsünün her teknolojik devrimin normal bir parçası olduğunu belirtti. CEO'ya göre, bazı alanlara aşırı yatırım yapılması veya piyasada düzeltmelerin yaşanması muhtemel. Ancak bu durum, yapay zeka alanında inşa edilen gerçek değerin ve kaydedilen ilerlemenin bir çelişkisi değil. Altman, “Burada gerçek bir şey oluyor” diyerek mevcut gelişmelerin somut bir temele dayandığını vurguladı. Bu açıklamalar, pek çok şirketin henüz yatırımlarından ölçülebilir bir gelir elde edemediğini gösteren araştırmaların olduğu bir dönemde geldi.Altman'ın sözlerini destekleyen en önemli gelişmeler ise OpenAI firmasının donanım devleriyle yaptığı milyarlarca dolarlık anlaşmalar. Şirket, kısa süre önce AMD ile yapay zeka altyapısında yeni nesil AMD Instinct GPU'larını kullanmak üzere büyük bir ortaklık duyurdu. Benzer şekilde NVIDIA ile yapılan anlaşma kapsamında OpenAI, milyonlarca GPU'luk sistemleri altyapısına dahil edecek. Bu devasa işlem gücü yatırımları, yalnızca mevcut hizmetleri sürdürmek için değil, aynı zamanda Sora gibi video üreticileri ve kişiselleştirilmiş özellikler sunan yeni ürünler geliştirmek için de hayati önem taşıyor.OpenAI'a göre, altyapıya eklenen her yeni işlemci (GPU), kullanıcılara sunulabilecek yeni ürün ve hizmetlerin kapısını aralıyor. Örneğin, ChatGPT'nin kişiselleştirilmiş haber özetleri sunan “Pulse” özelliği, yüksek işlem gücü gerektirdiği için şimdilik sadece ücretli abonelere sunulabiliyor. Sam Altman, ellerine geçen her GPU'dan verim alabildiklerini ve çok daha fazla işlem gücüyle kullanıcıların seveceği sayısız yeni ürün geliştirebileceklerini ifade ediyor.