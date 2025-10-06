Sosyal konut dolandırıcılığına dikkat! TOKİ'yi taklit ediyorlar

TOKİ'nin 81 ilde başlatacağı 500 bin sosyal konut projesinin detayları merakla beklenirken, dolandırıcılar da sahte web siteleriyle vatandaşları tuzaklarına düşürmeye başladı. Şikayetvar verilerine göre, TOKİ'yi ve e-Devlet'i taklit eden siteler, erken başvuruda bulunmak isteyen yurttaşları dolandırıyor.TOKİ, vatandaşları dolandırıcılık uyarısında bulunarak şu açıklamada bulundu: 'Son günlerde vatandaşlarımızın sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesine başvuru detayları henüz açıklanmasa da dolandırıcılar tüm hazırlıklarını tamamlayıp faaliyetlerine başladı. TOKİ'nin ve e-Devletin resmi sitesiymiş gibi görünen sahte siteler, ev hayali ile erken başvuru yaptığını zannedenleri dolandırarak mağdur ediyor. Vatandaşlar, Şikayetvar üzerinden seslerini duyurmaya çalışarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.'TOKİ'ye yapılacak tüm başvurular yalnızca www.toki.gov.tr adresi ve e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilir.Sosyal medya bağlantılarına, SMS ya da e-posta yönlendirmelerine itibar etmeyin.Web sitelerinin alan adına dikkat edin.TOKİ başvurularında bireysel IBAN numaralarına EFT/Havale yoluyla ödeme yapılmaz.Ödemeler yalnızca yetkili kamu bankalarının sistemleri üzerinden gerçekleştirilir.e-Devlet girişi görünümlü sitelere karşı dikkatli olun. Dolandırıcılar e-Devlet arayüzünü taklit ederek kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışabilir.e-Devlet girişi yaptığınız sayfanın güvenli bağlantı (https) ve adres çubuğunda 'turkiye.gov.tr' ibaresi olduğundan emin olun.'11/10/2025 tarihinde bir internet sitesi üzerinden TOKİ başvurusu yaptığımı sanarak kişisel bilgilerimi paylaştım ve TOKİ ücreti adı altında 72 bin 280 TL ödeme yaptım. Ödeme sonrasında sürekli olarak ek para talepleriyle karşılaştım ve bu durumdan şüphelenerek internetten araştırma yaptığımda aynı site üzerinden başka mağdurların da olduğunu gördüm. Elimde dekontum mevcut. Şu ana kadar siteyle veya başka bir yetkiliyle iletişime geçemedim. Ödediğim tutarın iadesini talep ediyorum ve bu tür faaliyetlere karşı gerekli işlemlerin başlatılmasını istiyorum.''02/10/2025 tarihinde İstanbul Tuzla'daki TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapmak için TOKİ'nin kendi sitesi üzerinden başvuru butonuna tıkladım ve e-Devlet'e yönlendirildim. Yönlendirme sonrası 29 bin 200 TL katılım ücreti ödedim. Ödeme işlemini havale yoluyla gerçekleştirdim ve başvurumun onaylandığına dair bir yazı ekranda çıktı. Ancak daha sonra e-Devlet üzerinden kontrol ettiğimde başvurumun görünmediğini fark ettim. Ödeme yaptığım siteye ait ekran görüntülerim ve ödeme dekontum mevcut. Şikayetvar'da da birçok kişinin benzer şekilde mağdur edildiğini gördüm. TOKİ adına açılan sahte siteler üzerinden yapılan bu yönlendirmeler nedeniyle mağdur edildim ve ödediğim ücretin iadesini talep ediyorum.'