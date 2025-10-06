Dünya Türkiye’yi izledi! Gazze’ye destek yürüyüşü geniş yankı uyandırdı

Katil İsrail'in soykırıma maruz bıraktığı Gazze'ye destek amacıyla dün birçok ilde yürüyüş ve etkinlikler düzenlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir tarafında vatandaşlar terör devleti İsrail'i protesto için meydanlara akın etti.Ulusal basının yanı sıra dünya medyası da İstanbul'daki protestoları yakından takip etti. Çeşitli uluslararası haber kuruluşlarında gösteriler geniş yankı uyandırdı.Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), 'Yüzbinlerce Kişi Filistinlilere Destek İçin Avrupa'da Yürüdü' başlıklı haberinde, pazar günü Avrupa'nın birçok kentinde yüz binlerce kişinin Filistin halkına ve Gazze'ye destek amacıyla gösteriler düzenlediğini aktardı.Haberde, İstanbul'un düzenlenen protestolar arasında en geniş katılımlı olanlardan birine ev sahipliği yaptığı vurgulandı.AP, kalabalıkların ikonik Ayasofya'dan Haliç kıyısına doğru yürüdüğünü ve burada Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılmış düzinelerce teknenin onları karşıladığını bildirdi.Uluslararası haber ajansı ayrıca göstericilerin Ayasofya Camii önünde öğle namazının ardından Müslümanları Filistinlilerle dayanışmaya çağırdığını belirtti.Haberde, Müslüman çoğunluklu Türkiye'de Filistinlilere desteğin yaygın olduğu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını en çok eleştiren liderlerden biri olduğu aktarıldı.İngiltere merkezli Independent gazetesi, haberinde 'Türkiye'de yüzbinlerce kişi Filistinlilere destek için yürüdü' başlığını kullandı.Haberde, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden yüz binlerce kişinin, Filistinlilere ve Gazze'ye ulaşmaya çalışan yardım filosuna destek amacıyla yürüdüğü belirtildi.Independent, İstanbul'un büyük bir gösteriye ev sahipliği yaptığını bildirdi.Haberde Türkiye'nin farklı kentlerindeki gösterilere de geniş yer verildi. Türkiye'nin başkenti Ankara'da göstericilerin, Gazze'deki soykırımı kınayan bayraklar ve pankartlar taşıdığı, batıdaki liman kenti İzmir'de ise halkın, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlediği belirtildi.Katar merkezli El Cezire haber kuruluşu, İstanbul'daki protestolara geniş yer ayırarak, 'Amsterdam'dan İstanbul'a kadar İsrail'in Gazze soykırımı protesto edildi' ifadelerini kullandı.Haberde, Türkiye'nin en çarpıcı dayanışma gösterilerinden birine ev sahipliği yaptığı bildirildi.El Cezire, camide öğle namazının ardından eyleme katılan çok sayıda göstericinin, İsrail saldırılarına karşı Müslümanların birlik olması gerektiği çağrısında bulunduğunu aktardı. Haberde, Filistin'e desteğin Türkiye'de çok derin köklere sahip olduğu belirtildi.ABD merkezli Washington Post gazetesinde de İstanbul'daki gösteriler geniş yankı buldu. Haberde, Türkiye'deki birçok kentte Filistin'e destek gösterilerinin düzenlendiği bildirildi.Haberde, Filistin Destek Platformu'ndan Recep Karabal'ın sözlerine yer verilerek, '1948'de başlayan bu zulüm iki yıldır devam ediyor ve soykırıma dönüşüyor' ifadeleri kullanıldı.