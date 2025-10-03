Manisa’da kan donduran görüntüler! Kız kardeşinin üzerine kaynar su döktü

Manisa'da meydana gelen olayda, ağabeyi olduğu öne sürülen bir şahıs, genç bir kıza “Ayaklarıma kapan, özür dile” dedikten sonra kaynar suyu kızın üzerine döktü. Şahıs o anları sosyal medyada yayınlarken, görüntüler büyük tepki topladı. Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağabeyi olduğu öne sürülen bir şahıs, genç bir kıza 'Ayaklarıma kapan, özür dile' dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktüğü anlar yer aldı.Dehşet verici görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.Paylaşımı yaptığı öne sürülen 'İmran Altay' adlı kullanıcının profili, sosyal medya kullanıcıları tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Aynı hesabın, kendisi hakkında yazılan yorumlara da alaycı ifadelerle karşılık verdiği görüldü.Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı yer ve zamana ilişkin detayları tespit etmek ve şüpheli şahsa ulaşmak için geniş çaplı çalışma başlattı.