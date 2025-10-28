Soylu’dan CHP’ye Yanıt: “Kendinizi Savunmak İçin Beni Referans Göstereceğinizi Hiç Düşünmezdim”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün çevrimiçi olarak toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “casusluk soruşturması”na ilişkin dikkat çeken bir belge paylaştı.Yücel, “Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı bir belge var. Bu belgede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, veri kopyalama iddiasına ilişkin olarak ‘soruşturma izni verilmemesine' karar verildiği açıkça yazıyor. Yani iddialar, o dönemdeki İçişleri Bakanı'nın kendi imzasıyla çürütülmüş durumda,” ifadelerini kullandı.HerCHP Sözcüsü'nün açıklamalarına eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sosyal medya hesabı üzerinden yanıt geldi. Soylu, şu ifadeleri kullandı:“Her ihtimali düşünürdüm de; CHP olarak kendinizi savunmak için beni referans yapacağınızı aklıma hiç getirmezdim. Genç adamlarsınız… Siyasetinizi kirletmeyin.”Soylu, açıklamasının devamında 2019 yerel seçimleri sonrasında yaşanan süreci hatırlatarak şunları kaydetti:“İBB Başkanı'nın, göreve gelir gelmez belediye verilerinin kanunsuz biçimde kopyalanması için yaptığı görevlendirme üzerine idari mahkemeye itiraz edilmiş ve mahkeme bu işlemi durdurmuştur. Ardından İBB Başkanı hukuksuz görevlendirmeyi geri çekmiş, konu ortadan kalktığı için Bakanlık soruşturmayı kapatmıştır. Ancak bugünkü yargılama konusu işlemler, Haziran 2019 seçiminden sonra gerçekleşmiştir.”Soylu, paylaşımını, “Aklını ve ahlakını yitirmiş tek merkezin, siyasetçileri dahil herkesi trol hâline getirme kabiliyetidir. Hepsi belgeleriyle mevcuttur.” sözleriyle tamamladı.