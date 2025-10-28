İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene limuzin TOGG'la geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisinde düzenlenen ALTAY tankı teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın törene, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un henüz tanıtılmamış limuzin versiyonuyla gelmesi dikkat çekti. Özel tasarım araç ilk kez görüntülenirken, tören alanında büyük ilgi topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışına Togg'un özel tasarımıyla katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ile ilk Yeni Altay tanklarının teslimat törenine katıldı. Törene gelişi sırasında Togg'un limuzin versiyonu ile görüntülenen Başkan Erdoğan, özel tasarımlı araçla adeta ilgi odağı oldu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un bu versiyonu ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene girişinde çekilen görüntülerde, Togg'un uzatılmış gövdeye sahip özel versiyonu dikkat çekti.Kaput kısmında Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alan limuzin şeklindeki uzun şaseli Togg modelinin elektrikli olduğu öğrenildi.