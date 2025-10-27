Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ve Almanya Başbakanı Merz ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile Ankara'da resmi bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Starmer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapacağını açıkladı.Duran'ın açıklamasında, “Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye–Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır” ifadelerine yer verildi.Yoğun diplomasi trafiği İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de 30 Ekim'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi planlanıyor. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Merz'in 29 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini, 30 Ekim'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurmuştu.Erdoğan–Merz görüşmesinde Türkiye–AB ilişkileri, göç yönetimi, ekonomi ve Gazze'deki insani durum gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.