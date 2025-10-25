  • USD: 41,84 - 41,92
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: Yaralılar var

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında bariyerlere çarpan otomobil yolda spin atarak durabildi. Hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında 4.viyadük mevkiinde meydana geldi.

Zeynep O. yönetimindeki 06 KZG 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: Yaralılar var

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolda spin atarak durabildi. Kazada sürücü Zeynep O. ile Lütfiye O. ve Yılmaz O. yaralandı. Olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: Yaralılar var

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Lütfiye O.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.