Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları tek tek açıkladı: 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Eser ve hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Rehavete kapılmıyoruz, ivme kaybetmiyoruz. Vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Milletimizin her ihtiyacını karşılamayı, her haneye umut, güven, mutluluk taşımayı hamdolsun sürdürüyoruz. Her ailemizin sıcak bir yuvaya, güvenli bir konuta kavuşması, barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir' dedi.'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni' bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarının açıklandığı törende, yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek daireleri de katılımcılara gösterildi.Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayrıca 2022 yılında başlatılan 'İlk Evim Projesi' kapsamında konut sahibi olmaya hak kazanan ailelere anahtar teslimleri de gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ eliyle yürütülecek projeyle, uygun koşullarla konut sahibi olma imkanı sağlanacak. 'Yüzyılın Konut Projesi' adıyla hayata geçirilecek kampanyanın sloganı 'Ev Sahibi Türkiye' olarak belirlenirken, proje kapsamında afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor.Yeni sosyal konut kampanyası kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere ve en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılacak. Aynı proje kapsamında ilk kez kiralık sosyal konut modeli de hayata geçirildi. İstanbul'da fahiş kira artışlarının dengelenmesi amacıyla TOKİ tarafından yapılacak kiralık sosyal konutlar, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlara piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek. 2022 yılında başlatılan 'İlk Evim Projesi' kapsamında konut sahibi olmaya hak kazanan ailelere anahtar teslimleri de gerçekleştirildi.Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sizlerin huzuruna her zaman olduğu gibi yeni projelerimizle, yepyeni yatırımlarımızla çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Heyecanıyla, enerjisiyle bu salonu dolduran siz değerli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu dayanışma tablosuyla yine herkese çok güçlü bir mesaj veriyorsunuz. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi inşallah daim eylesin. Evet, geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 'Yüzyılın Konut Projesi''nin tanıtımı için bugün sizlerle bir aradayız. Bugün yeni umutlarla, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızı heyecanlandıran yeni konut hamleleriyle güzel İstanbul'umuzdayız. Bu eşsiz gururu beraber paylaştığımız her bir kardeşime 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz' diyorum' diye konuştu.Erdoğan, 'Yalnızca İstanbul için değil, ülkemiz için de bir dönüm noktası olacak bu projemizin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber 'Ev Sahibi Türkiye' diyeceğiz. Projemizin detaylarına geçmeden evvel bir hususu ifade etmek istiyorum. Başakşehir'in benim siyasi hayatımda çok özel bir konumu var. İstanbul'da ilk toplu konut uygulamamızı da yine burada başlatmıştık. Temelleri burada atmıştım. Bu uygulama öyle başarılı oldu ki şöhreti kısa sürede İstanbul sınırlarını aştı, tüm Türkiye'nin örnek aldığı bir model haline geldik. İnşallah bu projemiz de yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır. Millete hizmet sevdamızın en büyük nişanelerinden olan konut projemizin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.Erdoğan, 'Kasım ayında millete hizmet yolunda tam 23 yılı, yani neredeyse çeyrek yüzyılı geride bırakmış olacağız. Bakın, iş başına geldiğimizde dedik ki, 'Bizim görevimiz insanımızın hayat standardını yükseltmektir. Görevimiz devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. Bizim sorumluluğumuz dünyanın en gelişmiş, en müreffeh ülkeleri arasında yer alabilmek için soluksuz çalışmaktır' çok şükür o günden bu yana yirmi üç yıl geçti. Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan seksen altı milyon vatandaşımıza hizmet götürdük. Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibiyle devletimizin imkanlarını aziz milletimiz için seferber ettik. Kardeşlerim, bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Eser ve hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Rehavete kapılmıyoruz, ivme kaybetmiyoruz. Vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Milletimizin her ihtiyacını karşılamayı, her haneye umut, güven, mutluluk taşımayı hamdolsun sürdürüyoruz. Her ailemizin sıcak bir yuvaya, güvenli bir konuta kavuşması, barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir. Hatırlayacaksınız, Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan start vermiştik' dedi.Ortaya koyduğumuz tüm bu çabaları şimdi yeni bir projeyle taçlandırıyoruz. Türkiye yüzyılında, yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Şimdi bu projemizin detaylarını sizlerle ve ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum.Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.Emanetlerine gözümüz gibi baktığımız şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık. Aynı şekilde üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik. Yıllar yılı çalışmış, emeğiyle, hizmetiyle bu ülkeye değer katmış emeklilerimizi tabii ki unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık.Şunu da ayrıca ifade etmek istiyorum: Tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak biz inşa ediyorsak, geleceğimizi de inşallah bu ülkenin gençleri inşa edecek. Türkiye yüzyılının mimarları, büyük ve güçlü Türkiye'nin mihmandarları inşallah gençlerimiz olacak. Bu bakımdan gençlerimize ayrı bir önem veriyor, istikbalimizi emanet ettiğimiz evlatlarımızın üzerine titriyoruz. 500 bin sosyal konut projemize de çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Konut projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz. Eğitimden iş hayatına, barınmadan ulaşıma gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum.Diğer taraftan, inşa edeceğimiz konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Projemize 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Ancak önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızdadır. Önce bu kardeşlerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Bundan dolayı tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak.Hassasiyet taşıdığımız bir diğer husus da şudur. Asrın felaketinin ardından pek çok vatandaşımız yaşadıkları şehirlerden başka illere taşınmak durumunda kaldı. Bu kardeşlerimizin büyük bir bölümü, onarım ve yeniden inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte memleketlerine döndüler. Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya bir yıl ikamet şartı yeterli olacak. Bu kardeşlerimize de hayırlı olsun diyorum.Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Yine bir ilki başarıyor, bu kez -bu çok önemli- kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'umuzda uygulanacak bu modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Proje çerçevesinde İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık sosyal konut projemiz kapsamında işçi ve memurlarımız, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamına giren hak sahiplerimiz için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız.Konutlarımız, bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri üç yılı kapsayacak. Sözleşme süresi sona erdiğinde, tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek. Bu konutlarımızın bakımı, yönetimi ve denetimi ise devletimizin teminatı altında olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız.Bunun dışında da fahiş kira sorunuyla mücadelemiz sürecek. Burada yüzyılın konut projesindeki yeni evlerimizin fiyatlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6.750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1.800.000 liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Böylelikle son dönemde olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın uygun şartlarda konuta erişiminin önünü açacağız.Diğer taraftan, afetlere dirençli 500 bin yeni yuvayı da milletimizin istifadesine sunacağız. Başvurular, 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuraları, bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz.Değerli kardeşlerim. Burada şunu da ifade etmek isterim: Yüzyılın konut projesi sadece evlerden oluşmuyor. Bu projeyle aynı zamanda insan odaklı ve tam teşekküllü yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Şehirlerimizi mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.