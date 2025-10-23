  • USD: 41,90 - 41,98
Gökçekada'da sağanak sele döndü! Evler su altında kaldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, 5 farklı bölgede heyelan meydana geldi.

Ekleme: 23.10.2025 - 12:59 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:06 / Editör: Fehmi Öztürk
İlçede gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle Kaleköy Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu.

Yağmur suları nedeniyle Uğurlu köyü yolu ve Tepeköy'den merkez yönüne doğru 5 farklı noktada heyelanlar oluştu, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışı nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kaldı.

Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Yol açma çalışmaları devam ediyor.

