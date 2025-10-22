Soykırımcı Siyonistler İfşa Oldu!

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda, bugüne kadar 68 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 170 bini aşkın kişinin ise yaralandığı bildirildi. Devam eden saldırılar uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplarken, saldırılarda yer aldığı öne sürülen 30 bin İsrail askerinin isminin yer aldığı bir belge ortaya çıktı.Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayınlanan bir programda gazeteci Tamir el-Mishal, elinde bulunan ve sızdırılmış olduğunu belirttiği belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Belgenin, İsrail Hava Kuvvetleri'ne mensup pilot, asker ve teknisyenlerden oluşan yaklaşık 30 bin personelin isimlerini, adreslerini ve rütbelerini içerdiği bildirildi.Gazeteci Mishal, bu askerlerin “Gazze'ye yönelik soykırımda yer aldığını” ve düzenledikleri hava saldırıları sonucu on binlerce sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mısır'da süren müzakereler kapsamında İsrail ile Hamas arasında Gazze için bir ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurdu. Anlaşmanın İsrail hükümetince de kabul edildiği ve 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklandı.Anlaşma gereği, İsrail ordusunun belirlenen 'Sarı Hat' hattına çekilmesinin ardından aynı gün Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği duyuruldu. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu, çeşitli gerekçelerle Gazze'deki saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.İsrail ordusu, 30 bin askerin bilgilerinin yer aldığı söz konusu belgeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.