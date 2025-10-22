Korku evinde dehşet! Eğlence kabusa döndü

İstanbul Beyoğlu'nda, 19 Ekim Pazar gecesi Melike G. (24), 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla Taksim'deki korku evine gitti. Grup, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi.Buna rağmen, Melike G.'nin odasına giren korku evi çalışanı Baran T. (18), kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı.İddiaya göre Baran T. çenesi, boynu ve ensesini sıktığı kadına elindeki cihazla elektroşok uyguladı.Olayın güvenlik kamerasına yansıması ve Melike G.'nin şikayeti üzerine Beyoğlu Güven Timleri harekete geçti. Polis, çalışan Baran T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini belirten Baran T. hakkında “Kasten yaralama” suçundan adli işlem başlatıldı.Şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği, korku evini mühürledi.Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.