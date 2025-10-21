Tuvalet alışkanlıkları dijital takibe dönüşüyor! Bu klozetin içinde kamera var ve yapay zekaya sahip...

İçinde kamera olan, yapay zekalı bir klozete oturmak fikri rahatsız edici olabilir ama dışkınızı düzenli kontrol etmek sağlığınız için de çok faydalı olabilir. Peki bu durumda evinize kameralı bir klozet koyar mıydınız?

Sağlık teknolojileri alanında dikkat çeken yeni bir ürün, tuvalet alışkanlıklarını dijital sağlık takibine dönüştürmeyi hedefliyor. Henüz test aşamasında olan yapay zeka destekli bir klozet, dışkı görüntülerini analiz ederek kullanıcıların bağırsak sağlığına dair veriler sunuyor.Cihazın içinde bulunan küçük bir kamera, her kullanımda dışkının fotoğraflarını çekerek bu verileri yerleşik yapay zeka sistemine iletiyor. Sistem, dışkının rengi, yoğunluğu, yapısal özellikleri, kan ya da parazit belirtileri gibi birçok detayı inceleyerek potansiyel sağlık sorunlarına dair uyarılar oluşturabiliyor.Yapılan açıklamalara göre amaç, doktorlar tarafından hastanelerde uygulanan geleneksel gayta testlerini evde yapılabilen düzenli ve pratik bir izleme sürecine dönüştürmek. Ancak uzmanlar, bu sistemlerin yalnızca ön bilgi sağladığını ve kesin teşhis ya da tedavi amacıyla kullanılamayacağını vurguluyor.Kullanıcılar, klozet içindeki kamera ve yapay zeka sistemini bir mobil uygulama aracılığıyla kontrol edebiliyor. Sistem, analiz sonuçlarına göre akıllı telefonlara bildirim göndererek olası sağlık sorunları hakkında bilgi veriyor.