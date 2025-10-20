KKTC seçimlerinin ardından skandal çağrı! Türkiye'yi böyle hedef aldılar

  • USD: 41,79 - 41,86
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın oldu. Seçim sonuçlarının canlı olarak aktarıldığı Sim TV yayınında program sunucusu Türkiye'ye yönelik skandal çağrılarda bulundu. Gazeteci Serhat İncirli açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 20.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:36 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: Sabah
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı. Seçim sonuçlarının netleştiği saatlerde bir televizyon programında ise KKTC'li gazeteci Serhat İncirli'nin Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi hakkında sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

CANLI YAYINDA TEPKİ ÇEKEN 'PERSONA NON GRATA' ÇAĞRISI

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği Sim TV'de yayınlanan 'Seçim Özel' programında konuşan gazeteci Serhat İncirli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi'ni hedef aldı.

İncirli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa 'persona non grata (istenmeyen adam) bu adamı alın buradan' derim" ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Mert Özdağ'ın da İncirli'ye "Kesinlikle" diyerek destek vermesi dikkat çekti. İncirli'nin diplomatik teamüllere aykırı bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda kullanıcının tepkisini topladı.