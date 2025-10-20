Horasan Devlet Hastanesi’nde Engelli Hastaya Hakaret Eden Doktor Hakkında Soruşturma!

Erzurum'un Horasan ilçesinde 16 Mayıs 2025'te KOAH hastası ve yüzde 95 engelli 68 yaşındaki Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı nedeniyle Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Oğluyla birlikte gelen Tunç'un muayene evraklarını dolduran Dr. K.Z.M., hastaya bir dizi soru yöneltti. Cumhur Tunç, oksijen ihtiyacını el işaretiyle belirtmesine rağmen doktor, “Önce beni dinleyeceksin” diyerek tepki gösterdi.Doktorun ısrarla cevap istediği süreçte, Tunç'un “Bana hava ver” talebine karşılık doktor “Bu nasıl bir yobazlık” ifadeleriyle bağırdı. Olay üzerine hastanın oğlu tepki gösterince Dr. K.Z.M., elindeki kalemi fırlattı ve hakaretlerde bulundu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle hasta ve oğlu olay yerinden uzaklaştırıldı.Doktorun, hasta ve yakınlarına yönelik sert ve aşağılayıcı söylemleri hastane koridorlarında devam etti. Tunç ailesi, olayın ardından Horasan Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler soruşturmaya delil olarak sunuldu.Sosyal medyada geniş yankı bulan olay sonrası İl Sağlık Müdürlüğü müfettiş görevlendirerek inceleme başlattı. Ayrıca sağlık müdürlüğü ekipleri Cumhur Tunç'u evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.Tunç, “Oksijenim bittiğinde acilen hastaneye gitmem gerekiyor. Ancak doktor beni azarladı, kalem fırlattı ve hakaret etti. Durumum acil olduğu halde muayene edilmedim. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.