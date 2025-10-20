Hatay’ı sağanak vurdu! Engelli kadın için zamanla yarıştılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentin kıyı ilçelerinde sabaha karşı sağanak etkili oldu. Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, yola dolan suyun içinde kaldı.Selin etkisiyle toprak kayması yaşanması sonucu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkii ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgede temizlik ve yol açma çalışmaları sürerken, otoyolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor. Bölgede oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.Aracının 300 metre mesafeden sürüklendiğini ifade eden vatandaş, 'Araç kendi eşime ait. 300 metre yukarıda park halindeydi. Kanalın içindeki suyun patlamasıyla heyelan aracımı oradan buraya kadar getirdi. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum' dedi.Selden dolayı 3 aracı bahçeye sürüklenen vatandaş ise, 'Gece aşırı yağıştan dolayı sel oldu. Selden dolayı duvarlarımız patladı. İki aracımızı buraya kadar getirdi. Bir aracımızı da bahçeye kadar sürükledi. Orada su olduğu için gidemiyoruz. Şu anda kötü durumdayız. Duvarlar patlayınca sular biraz kesildi ama olanlar oldu. Yetkililerden buraya müdahale etmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandıŞehit Yetkin Erşan Alt Geçidi sel nedeniyle suyla doldu. Akülü aracıyla alt geçitten geçen bir kadın, boğazına kadar gelen suda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kadını kurtardı.Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında sabah saatlerinde etkili olan hortumun, denizdeki balık çiftliğini teğet geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, çiftliğe metrelerce yaklaşan hortumun, zarar vermeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hortum nedeniyle çevrede olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi