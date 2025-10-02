Uçan Araba Ön Siparişe Açıldı!

Türk teknoloji ve havacılık şirketi AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk uçan arabası olma özelliği taşıyan AirCar Light Sport eVTOL modeli için ön sipariş süreci resmen başladı. İlk insanlı uçuşunu Mayıs 2025'te başarıyla tamamlayan AirCar'ın, gökyüzünde saatte 130 kilometre hızla seyredebileceği bildiriliyor.Şirketin ilk eVTOL modeli olan AirCar Light Sport, vergiler hariç 99.000 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Bu fiyat, güncel kur üzerinden vergiler hariç yaklaşık 4 milyon 115 bin TL'ye denk geliyor.Aracı ön sipariş vermek isteyenlerden 250 dolarlık bir ön ödeme talep ediliyor. Aracın 2026 yılı için ayrılan stoklarının tamamen tükendiği, şu an itibarıyla 2027 yılında teslim edilecek 100 adetlik stok için ön siparişlerin devam ettiği belirtiliyor.AirCar Light Sport modeli, yüzde 100 elektrikli motorla güç alıyor. Teknik özelliklerine bakıldığında, 80 kilometre menzil sunduğu, maksimum 135 km/h sürate ulaşabildiği ve 10.000 feet (yaklaşık 3.048 metre) yüksekliğe kadar çıkabildiği bilgisi veriliyor.Araç, iki yolcu kapasitesine sahip ve toplamda 250 kilogram taşıma kapasitesi sunuyor. Gücünü 400V Yarı Katı Lityum-iyon bataryadan alan AirCar, hızlı şarj ile 15 dakikada %10'dan %90'a kadar şarj oluyor. Uçuş süresi ise 30 ila 45 dakika arasında değişiyor.Kokpit ve güvenlik özelliklerinde; araçta sürüş bilgilerini gösteren 20 inç boyutunda bir LED ekran bulunuyor. Konforlu spor deri koltuklar ve küçük bir bagaj alanı mevcut. Güvenlik tarafında ise arıza durumunda otomatik olarak açılan balistik paraşüt yer alıyor.Ayrıca, gelişmiş çarpışma önleme mimarisine sahip hata toleranslı yazılımla çalışan araç, engelleri algılayıp çarpışmayı önleyen bir kaza önleme sistemi barındırıyor. Araçla birlikte 400V DC şarj cihazı gönderiliyor ve 2 yıl veya 500 uçuş saati garanti sunuluyor. AirCar; beyaz, siyah, gri, kırmızı ve mavi olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıktı.