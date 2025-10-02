Spotify'a beklenen özellik geldi! Artık müzik zevkiniz bozulmayacak

Müzik ve podcast platformu Spotify, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını analiz eden 'Müzik Zevki Profili' algoritması için önemli bir yenilik duyurdu. The Verge sitesinin aktardığına göre artık dinleyiciler, istemedikleri tek bir şarkıyı bile öneri sisteminin dışında tutabilecek.Platformun algoritması, Wrapped ve Blend gibi kişiselleştirilmiş deneyimleri dinleme alışkanlıklarına göre şekillendiriyor. Ancak zaman zaman dinlenen ve kişinin genel müzik zevkini yansıtmayan şarkılar, gelecekteki önerileri olumsuz etkileyebiliyordu. Yeni gelen 'Müzik Zevki Profilinden Çıkar' seçeneği, tam olarak söz konusu sorunu çözmeyi amaçlıyor.Şirketin yaptığı resmi açıklamada, 'Bir parçayı hariç tutmak, o şarkının geçmiş ve gelecekteki dinlemelerinin önerileriniz üzerindeki etkisini azaltacaktır. Böylece sadece anlık dinlemeleriniz Spotify deneyiminizi bozmayacak' ifadelerine yer verildi.Özelliğe erişmek için bir şarkı seçip ekranın sağ üst köşesindeki üç noktalı menüye dokunmak ve ardından 'Müzik Zevki Profilinden Çıkar' seçeneğini seçmek yeterli oluyor. Güncelleme, ücretsiz ve Premium aboneler dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için dünya genelinde web, masaüstü ve mobil uygulamalarda kullanıma sunuldu.