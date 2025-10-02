İspanya'da İsrail eylemi! Binlerce kişi sokağa döküldü

İspanya'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla binlerce kişi ülkenin Sevilla kentinde bir araya geldi. Sevilla'da binler Küresel Sumud Filosu'na desteklerini iletti.

İspanya'nın Sevilla kentinde binlerce kişi bir araya gelerek İsrail'i protesto etti.İspanya'nın Sevilla kentinde Filistin'e destek veren bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla binlerce kişinin bir araya geldiği bildirildi. Protestoya katılan İspanyolların, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek vererek, İsrail'i protesto ettiği belirtildi.