Bakan Bolat açıkladı! İhracatta en yüksek eylül ayı rekoru...

Ticaret Bakanı Bolat, 'Eylül ayında yıllıklandırılmış olarak hizmetler ihracatımız yüzde 6,1 artışla 120,4 milyar dolara ulaştı. İhracatımız, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaşmıştır' dedi. Açıklamalarına devam eden Bolat, 'Yılbaşında ortaya koyduğumuz mal ve hizmet ihracatı hedefi olan 390 milyar dolara eylülde ulaştık' ifadelerini kullandı.Eylül ayı ticaret verileriyle ilgili veriler şu şekilde:Eylül ayı aylık mal ihracat rekoru kırıldıYıllıklandırılmış ma ihrat rekoru kırıldı2025 yılının ilk dokuz ayının 7'sinde, mal ihracatımızda aylık artış kaydedildi2025 yılının ilk dokuz ayında mal ihracatımızda net 8 milyar dolar aylık artış kaydedildi