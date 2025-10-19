O Marka O Ülkede Yok Sattı!

Apple'ın en ince telefonu olarak öne çıkan iPhone Air, Cuma günü Çin'de resmi olarak satışa çıktı ve ön siparişlerin başlamasından dakikalar sonra tüm stokları tükendi. Telefon, yalnızca eSIM teknolojisini desteklemesi ve Çin'deki eSIM düzenlemelerinin katı olması nedeniyle pazara geç girdi. Ancak bu gecikme, kullanıcı ilgisinin önünde bir engel oluşturmadı.iPhone Air için ön siparişler, Çin düzenleyici kurumlarının gerekli onayı vermesinin ardından, Apple Çin resmi internet sitesinde, JD.com ve Tmall gibi büyük e-ticaret platformlarında saat 20.00 itibarıyla alınmaya başlandı.Tüm modeller, sadece beş dakika gibi kısa bir süre içinde tükendi. Pekin ve Şanghay'daki tüm fiziksel Apple mağazalarında ve Tianjin gibi şehirlerde de cihazların bittiği bildirildi. Çevrim içi sipariş veren kullanıcıların cihazlarının gönderimi bir ila iki hafta geç gerçekleşecek.Bu başarılı lansman, Apple CEO'su Tim Cook'un Çin'e yaptığı stratejik ziyaretin hemen ardından gerçekleşti. Cook, ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Ticaret Bakanı Wang Wentao ile bir araya geldi, ticari bağları, Apple'ın büyüme planlarını ve yerel ortaklarla işbirliğini görüştü.Ayrıca geliştiricileri, tedarikçileri ve üniversiteleri ziyaret eden Cook'un ziyareti, Çin sosyal medyasında milyonlarca kişi tarafından izlendi ve lansman öncesinde ürüne yönelik ilgiyi yükseltti.Apple, şu anda Çin pazarında %15 pazar payına sahip bulunuyor. Şirket, ayrıca Çin tedarik zincirlerine yatırımlarını artırdı ve Shenzhen'de araştırma laboratuvarı dahil olmak üzere yeni Ar-Ge merkezleri duyurdu. Apple, kalp sağlığı takibi için Apple Watch'u kullanma konusunda Pekin Anzhen Hastanesi ile işbirliği yapıyor. Bu son satış başarısı, ülkenin en büyük teknoloji pazarında Apple'ın gücünü bir kez daha gösterdi.