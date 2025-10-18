MSB paylaştı: Hisar-O bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdi

Türkiye savunma sanayisinde milli ve yerli çözümlere yöneldi...Roketsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi 'Hisar-O', bir başarıya daha imza attı.'Hisar-O'nun test atışı Aksaray Atış Alanı'nda yapıldı.Milli Savunma Bakanlığı, test atışına ilişkin paylaşımda bulundu.MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanında, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi.Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından 'Gök Vatan'ın çelikten kalkanı Hisar' notuyla paylaşım yaptı.İkinci, şu ifadeleri kullandı:Orta menzilli hava savunma sistemimiz 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahada kendini ispatlamış sistemlerimizle, ordumuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz.