Abdulkadir Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu Ege'nin kalkınma yoludur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ege Bölgesi'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan Aydın-Denizli Otoyolu'nun hizmete açılmasının birinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.Bakan Uraloğlu paylaşımında, otoyolun bölge ekonomisine ve ulaşıma sağladığı katkılara dikkat çekti.Uraloğlu paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:Aydın-Denizli Otoyolu 1 yaşında. Ege'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan bu yatırımımızla Ege'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan bu yatırımımızla ulaşımı hızlandırdık, ekonomiye canlılık kattık, bölgenin kalkınmasına güç verdik.Aydın-Denizli Otoyolu sayesinde Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin çok daha kısa sürede nakledilebildiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledebiliyoruz. Yol medeniyettir, biz yollarımızı büyütmeye devam ediyoruz.