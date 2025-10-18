  • USD: 41,79 - 41,86
  • EURO: 48,89 - 48,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Abdulkadir Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu Ege'nin kalkınma yoludur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun hizmete girmesinin birinci yılında yatırımların bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

Ekleme: 18.10.2025 - 13:43 Güncelleme: 18.10.2025 - 13:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Abdulkadir Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu Ege'nin kalkınma yoludur
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ege Bölgesi'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan Aydın-Denizli Otoyolu'nun hizmete açılmasının birinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Bakan Uraloğlu paylaşımında, otoyolun bölge ekonomisine ve ulaşıma sağladığı katkılara dikkat çekti.

Abdulkadir Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu Ege'nin kalkınma yoludur

"AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU 1 YAŞINDA"

Uraloğlu paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Aydın-Denizli Otoyolu 1 yaşında. Ege'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan bu yatırımımızla Ege'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan bu yatırımımızla ulaşımı hızlandırdık, ekonomiye canlılık kattık, bölgenin kalkınmasına güç verdik.

Abdulkadir Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu Ege'nin kalkınma yoludur

"BİZ YOLLARIMIZI BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Aydın-Denizli Otoyolu sayesinde Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin çok daha kısa sürede nakledilebildiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledebiliyoruz. Yol medeniyettir, biz yollarımızı büyütmeye devam ediyoruz.

Abdulkadir Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu Ege'nin kalkınma yoludur