Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Müzik yayıncılığı devi Spotify, yapay zekâ alanında sektörün en büyük iş birliğine imza attı. 16 Ekim'de yapılan açıklamaya göre Spotify, Sony Music, Universal Music Group ve Warner Music gibi dev şirketlerle birlikte yeni “yapay zekâ müzik ürünleri” geliştirmek üzere çalışmaya başladı. Ortaklık, üretken yapay zekânın müzik endüstrisindeki rolünü kökten değiştirme potansiyeli taşıyor.Henüz erken geliştirme aşamasında olan projenin temel amacı, yapay zekâyla sanatçılar ve dinleyiciler arasındaki bağı güçlendirmek olarak açıklandı. Spotify, bu süreçte dört temel prensip izleyeceğini duyurdu:Hak sahipleriyle önceden anlaşma yapmak,Adil telif ödemesi sağlamak,Sanatçılara katılım seçeneği sunmak,Dinleyici–sanatçı etkileşimini artırmak.Ortak basın açıklamasında “Müzisyenlerin hakları önemlidir, telif hakkı esastır” vurgusu dikkat çekti. Universal Music Group CEO'su Lucian Grainge, bu yeni teknolojiyi sanatçı merkezli anlaşmalarla değerlendireceklerini belirtti.Spotify daha önce, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş müzik deneyimi sunan Yapay Zekâ DJ özelliğini tanıtmış ve izinsiz yapay zekâ şarkılarını engellemek için spam filtresi devreye sokmuştu. Bu yeni ortaklık, şirketin yapay zekâyı hem bir fırsat hem de etik denetim gerektiren bir alan olarak gördüğünü gösteriyor.Dünyada telif hakkı tartışmaları yoğunlaşırken gelen bu adım, yapay zekânın yaratıcı endüstrilerdeki geleceğine yön verecek örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.