Trump'tan Zelenski zirvesi öncesi Putin'le görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek.Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuların ele alınacağı görüşme öncesi Vaşington-Moskova hattında kritik bir gelişme yaşandı.Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trump, uzun bir görüşme olacağını belirterek, 'Bitince içeriği hakkında bilgi vereceğim, Putin de verecek.' dedi.