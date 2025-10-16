Trump, Putin ile görüşmesinin ardından açıkladı! 'Macaristan'da bir araya geleceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı.Görüşmenin, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekti.'GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ BİLDİRECEĞİM'ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmeyle açıklama yaptı.Trump, 'Şu anda Başkan Putin ile görüşüyorum. Konuşma devam ediyor. Uzun bir konuşma ve sonunda Başkan Putin gibi içeriğini bildireceğim.' dedi.Öte yandan Trump ile Putin arasındaki görüşmenin sona erdiği öğrenildi.'GÖRÜŞME İYİ VE VERİMLİ GEÇTİ'ABD Başkanı Donald Trump, görüşmenin ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmemi yeni tamamladım ve çok verimli geçti. Başkan Putin, yüzyıllardır hayalini kurduğu Orta Doğu'da Barışın Büyük Başarısı için beni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tebrik etti. Orta Doğu'daki Başarının, Rusya/Ukrayna ile Savaşın sona ermesi için müzakerelerimize yardımcı olacağına inanıyorum.Başkan Putin, First Lady Melania'ya çocuklarla ilgilendiği için teşekkür etti. Çok minnettar olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna ile Savaş sona erdiğinde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hakkında da uzun uzun konuştuk. Görüşmenin sonunda, önümüzdeki hafta Üst Düzey Danışmanlarımızla bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk toplantılarına Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek ve belirlenecek diğer yetkililerle birlikte toplantı yeri belirlenecek.'PUTİN İLE MACARİSTAN'DA BİR ARAYA GELECEĞİZ'Başkan Putin ve ben daha sonra, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu 'şansız' savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görüşmek üzere, kararlaştırılan bir yerde, Budapeşte, Macaristan'da bir araya geleceğiz. Başkan Zelenski ve ben yarın Oval Ofis'te bir araya geleceğiz ve burada Başkan Putin ile yaptığım görüşmeyi ve çok daha fazlasını ele alacağız. Bugünkü telefon görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum.'