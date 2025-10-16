Ekim Kataloğu Açıklandı! Hangi Yapımlar Var?

Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium abonelerinin merakla beklediği Ekim 2025 Oyun Kataloğu'nu resmen duyurdu. Özellikle Cadılar Bayramı dönemine denk gelen bu ayki liste, korku ve gerilim türünü seven oyuncuları oldukça memnun edecek yapımlarla dolu. Açıklanan tüm oyunlar, 21 Ekim Salı gününden itibaren indirilebilir olacak. Listenin en dikkat çeken isimleri ise şüphesiz efsanevi korku oyunu klasiğinin yeniden yapımı olan Silent Hill 2 ve interaktif gerilim Until Dawn oldu.Bu ayın en çok beklenen yapımı olan Silent Hill 2, 2001 yılındaki klasiğin PS5 için baştan yaratılmış haliyle geliyor. Oyuncular, James Sunderland karakterini yöneterek sisler içindeki gizemli Silent Hill kasabasını keşfedecek. Yeni nesil donanımın gücüyle sunulan ürkütücü görseller ve rahatsız edici sesler, psikolojik korku deneyimini en üst seviyeye taşıyor. Listenin bir diğer korku oyunu Until Dawn ise yine PS5 için geliştirilmiş versiyonuyla oyuncularla buluşuyor. Sekiz arkadaşın hayatta kalma mücadelesini konu alan oyunda, vereceğiniz her karar karakterlerin kaderini doğrudan etkileyecek.Korku temasının yanı sıra, farklı türlerde de ilgi çekici yapımlar kataloğa ekleniyor. Vampir temalı bir hayatta kalma ve aksiyon RPG oyunu olan V Rising, oyunculara kendi vampir imparatorluklarını kurma fırsatı sunuyor. Oyunu tek başınıza, eşli veya çevrimiçi çok oyunculu modlarda oynamak mümkün. Tamamen farklı bir deneyim arayanlar için ise Yakuza: Like a Dragon harika bir seçenek. Ichiban Kasuga'nın sürükleyici hikayesini konu alan bu yapım, dinamik RPG savaş mekanikleriyle türün sevenlerini kendine hayran bırakıyor.Kataloğa eklenen diğer oyunlar arasında bulmaca ve korku ögelerini birleştiren Poppy Playtime: Chapter 1, iki ailenin hayatını konu alan sürükleyici bir suç draması olan As Dusk Falls ve 1 ila 4 oyunculu çevrimiçi hayatta kalma oyunu Wizard with a Gun bulunuyor. Bu oyunlar, Ekim ayı seçkisinin tür çeşitliliğini daha da artırarak her oyuncuya hitap eden bir içerik sunuyor.PlayStation Plus Premium aboneleri için ise özel bir klasik oyun var. Dövüş oyunu efsanesi Tekken 3, orijinal PlayStation versiyonuyla kütüphaneye ekleniyor. Ancak bu sürüm, günümüz sistemleri için özel olarak geliştirilmiş yüksek çözünürlük, geri sarma, hızlı kaydetme ve özel video filtreleri gibi modern özellikler içeriyor. Bu sayede efsanevi dövüş oyununu modern bir deneyimle yeniden oynamak mümkün olacak.PlayStation Plus'ın bu ayki oyun seçkisi oldukça zengin ve çeşitli görünüyor. Özellikle korku türündeki iddialı yapımlar, birçok oyuncunun listeleri şimdiden hazırlamasına neden oldu.