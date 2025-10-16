Bilal Erdoğan ' İsrail Tazminat Ödemelidir! '

Türkiye'nin en köklü ilim ve irfan kuruluşlarından İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla düzenlediği basın buluşmasında, ilme ve insana hizmet yolculuğunda yeni döneme ilişkin hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.İstanbul'da gerçekleştirilen programa Genel Başkan Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Cemiyet yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.Açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti'nin 75 yıllık serüveninin yalnızca bir kurumun değil, bir medeniyetin ilimle kurduğu bağın temsilcisi olduğunu vurguladı.Tülün, “İlmin İzinde, İnsanlığın Hizmetinde” mottosunun Cemiyetin geçmişini ve geleceğe yönelik vizyonunu özetlediğini belirterek, ilmi insanlığın faydasına dönüştürme misyonunu kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın İsrail'in Filistin'e savaş tazminatı ödemesi gerektiği yönündeki çıkışı ise dikkat çekti.Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirerek, 'Eğer bu soykırım ile dünya hesaplaşacaksa, bir daha böyle bir şeyin olmaması sağlanacaksa o zaman Gazze'deki evlerin, hastanelerin, okulların, camilerin İsrail tarafından yapılması lazım.' dediTürkiye'nin en köklü ilim ve irfan kuruluşlarından İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla düzenlediği basın buluşmasında, ilme ve insana hizmet yolculuğunda yeni döneme ilişkin hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.İstanbul'da gerçekleştirilen programa Genel Başkan Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Cemiyet yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.Açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti'nin 75 yıllık serüveninin yalnızca bir kurumun değil, bir medeniyetin ilimle kurduğu bağın temsilcisi olduğunu vurguladı.Tülün, “İlmin İzinde, İnsanlığın Hizmetinde” mottosunun Cemiyetin geçmişini ve geleceğe yönelik vizyonunu özetlediğini belirterek, ilmi insanlığın faydasına dönüştürme misyonunu kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın İsrail'in Filistin'e savaş tazminatı ödemesi gerektiği yönündeki çıkışı ise dikkat çekti.Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirerek, 'Eğer bu soykırım ile dünya hesaplaşacaksa, bir daha böyle bir şeyin olmaması sağlanacaksa o zaman Gazze'deki evlerin, hastanelerin, okulların, camilerin İsrail tarafından yapılması lazım.' dediErdoğan'ın açıklamaları şöyle:Kardeşlerimizin kaybettiği hastanelerini, okullarını, evlerini yapmak boynumuzun borcudur. Ancak, her savaşta savaşın bir tarafının tazminat ödediği bir vakıadır. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Irak da Körfez Savaşı'ndan sonra tazminat ödemiştir.Soykırım yaptığı sabit olan bir tarafın, muhakkak tazminat ödemesi gerekir. Gazze'nin ihtiyacı olan 70 milyar dolarlık inşaat bütçesini İsrail vermeli. Bunun için İsrail'e uluslararası baskı artırılmalı.Yoksa ilk elden bunların yaşanmamasını sağlamak, İslam ülkeleri olarak bizim sorumluluğumuzdur.Konuşmalarda, 1951 yılında 68 hayırseverin gönül birliğiyle temelleri atılan İlim Yayma Cemiyeti'nin, bugün ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye, insana ve merhamete odaklanan bir eğitim hareketine dönüştüğü vurgulandı.Cemiyet, 75. yılında da gençlerin maddi ve manevi gelişimine katkı sağlamayı, ilimle ahlakı birleştiren eğitim anlayışını güçlendirmeyi ve toplumun her kesimine ulaşan sürdürülebilir projelerle yoluna devam etmeyi hedefliyor.İlim Yayma Cemiyeti bugün 186 şubesi, 158 ortaöğretim ve yükseköğretim öğrenci yurdu, 112 Eğitim Merkezi ile tüm Türkiye'de binlerce öğrenciye hizmet üretmektedir.Basın buluşmasında, 75. yıl kapsamında düzenlenecek etkinlikler kamuoyuyla paylaşıldı. Yıl boyunca gerçekleştirilecek sergiler, belgesel gösterimleri, anma programları, ilim buluşmaları ve özel yayın projeleriyle, Cemiyetin tarihsel mirasının geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.Toplantıda, yıl boyunca hayata geçirilecek faaliyetler hakkında da bilgi verildi. Bu kapsamda:-Cemiyetin köklü geçmişini yansıtacak “Hatıradan Hafızaya - 75. Yıl Hatıratı” kitabı ve belgeseli,-Gençlik ve mezun buluşmaları, uluslararası ilim toplantıları,-Sosyal sorumluluk ve gönüllülük temelli projeler tanıtıldı.Kapanışta yapılan değerlendirmelerde, İlim Yayma Cemiyeti'nin eğitim, burs, yurt ve kültürel faaliyetlerle Türkiye'nin dört bir yanında gençliğe rehberlik ettiğinin altı çizildi.Konuşmalarda, dünyanın ancak bilgiye gönül veren, ilmin izinde yürüyen, insanlığın hayrına çalışan insanların çaba ve gayretiyle imar edileceği vurgulandı.75 yıllık bu kutlu yürüyüşün, aynı inanç, aynı ideal ve aynı hizmet aşkıyla devam edeceği ifade edilerek program sona erdi.