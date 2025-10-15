Trump'ın o sözlerine Hamas'tan yanıt: Tüm cenazeler teslim edildi

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi sürerken, İsrail ise Hamas'ı esirlerin cenazelerini teslimi konusundaki anlaşma şartını yerine getirmemekle suçladı.'ELİMİZDEKİ TÜM ESİRLERİ VE CENAZELERİ TESLİM ETTİK'İsrail'in iddialarının ardından açıklama yapan Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, 'Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor. Bunu için büyük çaba sarf ediyoruz' dedi.Hamas, daha önce yaptığı açıklamada ise 2 İsrailli esirin daha cenazesinin akşam saatlerinden teslim edeceğini açıkladı.İsrail ordusu, Kızıl Haç ekiplerinin Hamas'tan 2 İsrailli esirin daha cenazesini teslim almak üzere yola çıktığını açıkladı.Hamas, anlaşma kapsamında bugüne kadar 8 cenazeyi İsrail'e teslim etti. İsrail, dün teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını iddia etti.'TEK SÖZÜMLE İSRAİL GAZZE'YE DÖNER'ABD Başkanı Trump Hamas'ı tehdit ederek 'Hamas anlaşmaya yönelik kendi tarafına düşenleri yerine getirmezse, İsrail ordusu tek sözümle tekrar Gazze'ye döner' dedi.GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASIABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.