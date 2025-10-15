Tatar Ve Orban Arasında İlginç Diyalog! ' Ben Türk'üm Bana Bir Şey Olmaz '

KTC Pazar günü tarihi seçimine hazırlanıyor. 19 Ekim günü 11'inci Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidecek olan 8 aday son hazırlıklarını sürdürüyor.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da adaylar arasında yerini alırken rakibi olarak ise ana muhalefet partisi lideri Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP Partisi) Tufan Erhürman yer alıyor.KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisi sunarken, CTP Partisi lideri Erhürman ise Rumlar ile federasyon kurma vaadinde bulunuyor.Hürriyet'e özel röportaj veren Ersin Tatar, Rumlarla federasyon kurmanın Türkiye'nin garantörlüğünün sona ermesi, Türk askerinin bölgeden çekilerek KKTC için bu zamana kadarki tüm çabaların boşa gitmesi anlamın geldiğini belirtti.Kıbrıs Türk halkının bu seçim ile yol ayrımına gireceğine dikkat çeken Tatar, “Türkiye'yi adadan çıkarmak isteyenlere karşı mücadele ediyorum. Türkiye'nin garantörlüğünün tabu olmadığını söyleyen ve 2017'de İsviçre'de Rumlara, verilecek topraklar konusunda harita veren, garantörlüğü de tartışmaya açan Mustafa Akıncı ve partisi, rakibimin arkasında” dedi.Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden her fırsatta, “Kıbrıs'ta federasyon defteri kapandı, tek çözüm iki devlettir” diyerek KKTC'nin tanınması için çağrıda bulunmuştu.Ancak Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman'ın Erdoğan'ı ikna ederek adada iki devletli çözüm istemeyerek Rumlarla federasyon kurulmasını talep edeceği vaadinde bulunduğunu belirten Tatar, “Rumlarla federasyon isteyen Tufan Erhürman ise Türkiye ile istişare edip, kararından çevirecek ikna edecekmiş. Erdoğan'ı KKTC meclisinde konuşma yaparken boykot eden, meclis açılışına ‘dua okunuyor' diye gelmeyen Erhürman ve vekilleri, Türkiye ve Erdoğan'ı hiç tanımamış. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta günü birlik fikir değiştirmez. Oy almak için Türkiye'yi ikna yalanını söylüyorlar” dedi.CHP'li Özgür Özel'in kardeş partimiz dediği CTP partisi lideri Erhürman, Özel'in, ‘Bütün Kıbrıs akrabamız' diyerek Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni de işin içine katmış aynı düşüncede olduklarını da belirtmişti.Seçim öncesi KKTC'de dün olağanüstü toplantı gerçekleştirilmiş ve 2 devletli çözüm için oylama yapıldı. Yapılan oylamada parlamentoda Ersin Tatar'ın desteklenerek iki devletli çözüm kararı alındı.Parlamentoda çoğunluğu oluşturan sağ partilere mensup 29 vekilin ‘evet' oyuyla alınan karar, TBMM'nin 18 Temmuz 2024'de oybirliğiyle aldığı ‘Kıbrıs tezkeresi' kararıyla birebir uyum sağlıyor. KKTC Meclisi'nin kararında “kelime oyunlarıyla” federasyon müzakerelerine” dönülmeyeceği de vurgulandı. Karara karşı çıkan sol parti milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.Öte yandan Tatar 5 yıldır KKTC'nin tanınması için uğraştığını ve Türk devletleri teşkilatında gözlemci üye olduğunu belirterek Macaristan Cumhurbaşkanı Victor Orban'a “Benimle aynı fotoğraf karesine girdin, AB'de başın belaya girecek” dediğini ve Orban'ın, “Ben de Türk soyundanım, bir şey olmaz” dediğini belirtti.Tatar, 'Rumlarla federasyona dönersek, bu mücadele sıfırla çarpılacak, 'Kıbrıs Türkleri bağımsızlık istemiyor' denecek. Bu kadar mücadeleye çok yazık olacak.” dedi.