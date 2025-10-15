  • USD: 41,75 - 41,82
Burhaniye durağında metrobüs arızası nedeniyle birçok vatandaş yolda kaldı. İşe ve okula gitmek için yola çıkan ancak yolda kalan vatandaşlar, dakikalarca yürümek zorunda kaldı.

Ekleme: 15.10.2025 - 10:14 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:18 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: Ensonhaber
İstanbullunun çilesi bitmiyor! Metrobüs arızaları rutine döndü
İstanbul'da ulaşım çilesi bitmek bilmiyor.

İstanbul'da CHP'li belediyenin görevi devralmasının ardından yanan ve bozulan otobüs ile metrobüslere her gün yenisi ekleniyor.

Bu sabah saatlerinde yine İstanbullular, bozulan metrobüs yüzünden uzun süre yürüdü.

METROBÜS BOZULDU, ÇİLE DEVAM EDİYOR

Burhaniye durağında metrobüs arızası nedeniyle birçok vatandaş yolda kaldı.

Aralarında engelli vatandaşın da bulunduğu yolcular, İBB yönetimine tepki gösterdi.

SIK SIK KAZA YAŞANIYOR

Metrobüslerin bozulmasının yanı sıra sık sık kazalar yaşanıyor. Yaşanan kazalarda şimdiye kadar hem can kaybı hem de yaralanmalar oldu.