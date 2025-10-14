BYD'nin Üçüncü Fabrikasının Adresi Neresi Olacak?

BYD, Avrupa'daki üçüncü otomobil fabrikası için İspanya'yı öncelikli aday olarak belirledi. Reuters'ın haberine göre şirket, Avrupa'daki üretim kapasitesini artırarak Tesla ile rekabette elini güçlendirmeyi hedefliyor.İspanya'da kurulması planlanan tesis, BYD'nin Macaristan ve Türkiye'de kurulması planlanan diğer iki fabrikasına katılacak. Bu üç tesisin birlikte devreye girmesiyle, BYD'nin Avrupa'daki üretim ağını önemli ölçüde genişletmesi bekleniyor.Reuters'a konuşan kaynaklara göre, İspanya'nın düşük üretim maliyetleri ve gelişmiş temiz enerji altyapısı, BYD'nin ülkeyi tercih etmesinde belirleyici rol oynadı. Ancak şu ana kadar fabrika için nihai karar alınmış değil.Öte yandan İspanya, otomotiv üretiminde bölgesel bir merkez olmayı hedefliyor ve sektörü desteklemek amacıyla yatırım dostu politikalar hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl Chery de Ebro-EV Motorsisimli yerel bir firmayla iş birliği yaparak İspanya'da otomobil üretimine başlamıştı.Çin ile Batı arasındaki ticaret gerilimi, Avrupa'da kurulacak BYD fabrikalarının Pekin tarafından onaylanmasını zorlaştırabilir. Ancak, görünen o ki şirket buna rağmen Avrupa'da satacağı tüm araçları yerel olarak üretme planlarına devam ediyor.