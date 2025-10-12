O Ülkede İntihar Oranlarında Zirvede!

Eurostat'ın en güncel verilerine göre, Litvanya'daki intihar oranları Avrupa Birliği (AB) ortalamasının neredeyse 2 katına ulaşırken, ülke aynı zamanda AB'de en yüksek intihar oranına sahip ülkeler arasında yer alıyor.Son 2 yılda artış gösteren bu oran, 2023 ve 2024'te 100 bin kişi başına 19,6 olarak kaydedildi. Litvanya Hijyen Enstitüsü'ne göre, özellikle yaşlı nüfus yalnızlık gibi sorunlardan ciddi şekilde etkileniyor.Vilnius Üniversitesi İntihar Araştırmaları Merkezi Direktörü Paulius Skruibis kamu yayın kuruluşu LRT'ye verdiği röportajda, 'İstatistikler, intihar oranlarının son birkaç yılda tüm yaş gruplarında azaldığını ancak düşüşün en yavaş 65 yaş üstü grupta olduğunu gösteriyor.''Bu grup şu anda en yüksek göreceli intihar oranına sahip,' diye ekledi.Uzmanlara göre, bunun nedeni sevdiklerini kaybetmek, genel bir yalnızlık hissi, yoksulluk, iş kaybı ve sağlık sorunları olabilir. Ayrıca kültürel faktörler, madde bağımlılığı ve duygusal destek programlarının yavaş uygulanması da Litvanyalıların ruh sağlığının kötüleşmesinin olası nedenleri olarak gösteriliyor.Veriler, Litvanyalıların aynı zamanda AB'deki en yüksek aşırı yoksulluk oranlarından birine sahip olduğunu ve yaklaşık 170 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını gösteriyor ki bu da krize katkıda bulunuyor olabilir. Bu eşik, bir birey için 500 euronun veya 4 kişilik bir aile için bin euronun altında aylık gelir olarak tanımlanıyor.Duygusal Destek Hizmetleri Derneği, yardım hatlarının intihar riskiyle ilgili olarak günde ortalama 18 çağrı ve 13 çevrimiçi sohbet aldığını bildiriyor.Yaklaşık 2 milyon 818 bin 398 nüfusa sahip Litvanya'da hükümet, ruh sağlığı krizini ele alma yönündeki çabalarını artırdı. Temmuz ayından bu yana, sosyal hizmet uzmanlarından destek alma imkanını da içeren ruh sağlığı vaka yönetimi hizmetleri sunulmaya başlandı.Malta, Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan, Kıbrıs'ta 100 bin nüfus başına 4,12 ile Malta'da 5,21 arasında değişen oranlarla AB'deki en düşük intihar oranlarına sahip. İtalya, Bulgaristan, Slovakya ve Lüksemburg da nispeten düşük oranlarla öne çıkıyor.Slovenya, AB'de en yüksek intihar oranına sahip ülke konumundayken, onu Litvanya ve Macaristan takip ediyor. Belçika, Estonya, Hırvatistan ve Avusturya da sıralamada nispeten üst sıralarda yer alıyor.