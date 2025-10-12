Lansman Öncesi Özellikler Sızdırıldı!

Vivo'nun merakla beklenen X300 serisi, 13 Ekim'deki Çin lansmanından hemen önce Çin Telekom listelemesi ve sızdırılan sunum slaytları sayesinde tüm sırlarını açığa çıkardı. Özellikle serinin standart modeli olan Vivo X300'e dair tüm detaylar teknoloji meraklılarının bilgisine sunuldu. İşte detaylar...V2509A model numarasıyla gelen Vivo X300, modern standartlara göre oldukça kompakt bir yapı sunuyor. Cihaz, 150.57 x 71.92 x 7.95 mm ölçülerinde ve 190 gram ağırlığında. Renk seçenekleri ise hayli çeşitli: Freedom Blue (Özgürlük Mavisi), Leisure Purple (Keyif Moru), Lucky Colour (Şans Rengi) ve Pure Black (Saf Siyah).Ekran tarafında ise beklentiyi karşılayan premium bir panel yer alıyor. X300, 6.31 inç büyüklüğünde, BOE Q10+ OLED panel ile geliyor. Bu ekran, 1.5K çözünürlük (2640 x 1216 piksel) ve akıcı bir deneyim için 120Hz yenileme hızı sunacak.Vivo X300'ün kalbinde, güçlü bir performans vaat eden Dimensity 9500 yonga seti bulunuyor. Batarya kapasitesi ise şaşırtıcı derecede yüksek. Cihaz, 6.040mAh'lik bir bataryadan güç alacak. Tıpkı Pro modelde olduğu gibi, X300 de bu devasa pili 90W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteğiyle kısa sürede doldurabilecek.Kamera kurulumu, X300'ün en iddialı olduğu alanlardan biri. Cihazın ön yüzeyinde, geniş açılı 92 derecelik görüş alanına sahip Samsung JN1 50 megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor. Arka kamera sistemi ise tam bir profesyonel seviye sunuyor:Ana Kamera: OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli 200 megapiksel Samsung HPB sensör.Ultra Geniş: 50 megapiksel Samsung JN1 lens.Periskop Telefoto: OIS özellikli 50 megapiksel Sony LYT-602 periskop lens.Bu kurulum, 23mm/50mm odak uzaklıklarını destekliyor. Ayrıca fotoğraf ve video işlemeyi bir üst seviyeye taşımak için cihaza özel V3+ görüntü çipi entegre edilmiş durumda. Vivo, kamera deneyimini artırmak için Zeiss 2.35× tele-dönüştürücü aksesuarının da isteğe bağlı olarak sunulacağını zaten doğrulamıştı.Vivo X300'ün satışa çıkış tarihi 17 Ekim olarak belirlendi ve cihaz, kullanıcılara birden fazla bellek/depolama seçeneği sunacak:12GB RAM + 256GB Depolama12GB RAM + 512GB Depolama16GB RAM + 256GB Depolama16GB RAM + 512GB Depolama16GB RAM + 1TB DepolamaVivo X300 serisinin resmi fiyat ve tüm detayları, yarın (13 Ekim) yapılacak lansmanla kesinleşecek.