  • USD: 41,51 - 41,59
  • EURO: 48,75 - 48,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Niyazi Nefi Kara hakkında iddianame hazırlandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, vermek, zimmet, irtikap ve icbar suretiyle irtikap gibi suçlardan aralarında tutuklu Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesine gönderildi.

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Niyazi Nefi Kara hakkında iddianame hazırlandı
Ekleme: 1.10.2025 - 16:14 Güncelleme: 1.10.2025 - 16:36 / Editör: Damla Demirkaya Şen / Kaynak: Sabah
Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Niyazi Nefi Kara hakkında iddianame hazırlandı
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, vermek, zimmet, irtikap ve icbar suretiyle irtikap gibi suçlardan aralarında tutuklu Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesine gönderildi.