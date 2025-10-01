Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Niyazi Nefi Kara hakkında iddianame hazırlandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, vermek, zimmet, irtikap ve icbar suretiyle irtikap gibi suçlardan aralarında tutuklu Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesine gönderildi.