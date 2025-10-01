Can Holding soruşturmasında Atilla Ciner ve şirket CEO’suna tutuklama talebi
Can Holding soruşturması kapsamında Ciner Grubu’na bağlı Park Holding hakkında yapılan işlemler neticesinde gözaltına alınan Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
