Forbes Türkiye, Türkiye’nin en başarılı girişimlerini listelediği Girişim 50 araştırmasını açıkladı

Türkiye'de yayın hayatına haziran ayında yeniden başlayan Forbes Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin en prestijli araştırmalarından biri olan “Girişim 50 Endeksi”, geleceğin unicorn adaylarıyla ve en çok değer kazanacak şirketlerini belirlemeyi hedefliyor. İlki Forbes Türkiye tarafından 2019'da açıklanan Girişim 50 araştırmasında girişimler finansal performansları, büyüme oranları ve aldıkları toplam yatırım gibi kriterlere göre bir endeks oluşturularak değerlendiriliyor. Girişim ekosisteminin önde gelen isimleri ile özel sermaye ve risk sermayesi fonlarının yöneticilerinin önerdiklerinin yanı sıra, başvuru linki üzerinden kendisi katılanlarla birlikte bu yıl araştırmaya 200'e yakın şirket dahil oldu.Deprem ve seçimlerin gölgesinde geçen zorlu 2023 sonrası Türk girişimcilik ekosistemi 2024 yılında fintech ve mobil oyun sektörlerinin öncülüğünde hızlı bir toparlanma yaşadı. Startup Watch verilerine göre 2023 yılında, pandemi öncesine kıyasla 12 kat büyüme kaydedilirken, toplamda 1,1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. İşlem sayısı yüzde 31 artarak 469'a ulaşırken, 2024 yılı halka arzlar, satın almalar ve çıkışlar açısından “fırsatlar yılı” oldu.Forbes Girişim 50'nin zirvesi, yakın bir zamanda Türkiye'den çıkacak yeni unicornların ağırlıklı olarak fintek sektöründen olacağına işaret ediyor. Girişim ekosistemi, 2023'te yaşanan zorlukların ardından, fintech ve mobil oyun alanlarındaki hareketlilikle yeniden canlanmaya başladı. 2023 yılında oyun sektörü 22 büyük yatırıma imza attı. Geçtiğimiz yılda dikkat çeken büyük işlemler arasında, Kazak fintek devi Kaspi.kz'in Hepsiburada'nın yüzde 65,4'lük hissesini 1,1 milyar dolara satın alması en çok konuşulan işlemlerden biri oldu. 2012 yılında kurulan yerli girişim Obilet'in çoğunluk hisseleri Fransız BlaBlaCar'a devredildi ve Paynet, Iyzico tarafından 87 milyon dolara satın alındı. Forbes Türkiye'nin Aralık ayı kapak haberinde yer verdiği Insider, 500 milyon dolarlık dev bir yatırım aldı.Girişim 50 araştırmasında Türkiye'de ofisi bulunan, kurulmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş ve yatırım almış girişimler değerlendirildi. Listenin zirvesinde, 2012 yılında kurulan ve dijital banka lisansı da alan Colendi yer alıyor. Onu yenilikçi finansal teknolojiler alanında hizmet veren DgPays ve bireysel yatırımcılara hizmet veren Midas takip etti.Girişim 50'de yer alan şirketlerin toplam değerlemesi 4 milyar dolar, aldıkları toplam yatırım ise 788 milyon dolar. 50 şirket toplamda 7 bin 362 kişiye istihdam sağlıyor.Türk girişimcilerinin yenilikçi fikirlerini ve başarılarını daha geniş kitlelere duyurmayı hedeflendiğini duyuran Forbes Türkiye'den yapılan açıklamada, bu listede yer almayı başaran girişimlerin yakın gelecekte yüksek değerlemelere ulaşacağına ve önemli çıkış hikâyelerine imza atacağı kaydedildi.Forbes Girişim 50 Listesi'nde yer alan en başarılı girişimler sırasıyla; Colendi, DgPays, Midas, Sipay, Param, Arf, Picus Security, EasyCep, Züber ve Grand Games ilk onda yer aldı.