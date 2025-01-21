Yavaş’ın asgari ücret algısı çöktü! Belediye işçilerine 18 bin lira maaş verdiği ortaya çıktı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücreti eleştirerek, "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Yavaş'ın kendi belediye personeline ödediği maaş, bu eleştirileriyle çelişti. ABB iştirak şirketi olan ANFA personeline ödenen maaş detayları dikkat çekti. Ek ödemeler hariç net maaş 18 bin 392,76 TL olurken, ek yardımlar dâhil edildiğinde maaş şu kalemlerden oluştu:Yemek yardımı 4.862 TL, silah tazminatı 961,48 TL, emek primi 517,65 TL, aile yardımı 677,88 TL ve risk primi 2.210 TL. Böylece toplamda 9.229,01 TL'lik ek gelirle personelin maaşı 27.621,77 TL'ye ulaşıyor. Sosyal yardımlar ve desteklerle gündeme gelmeye çalışan Yavaş'ın, kendi işçisine asgari ücretin altında bir maaş ödemesi, söylemleriyle eylemlerinin bir kez daha çeliştiğini gözler önüne seriyor.Mansur Yavaş'ın, "dar gelirlilere destek" adı altında yaptığı yardımların toplamının 202 milyon TL olduğu, ancak belediyenin konser organizasyonlarına 30 milyon dolar harcadığı ortaya çıkmıştı. Yavaş, bir gecelik konserler için Ebru Gündeş'e 44 milyon TL, Mor ve Ötesi'ne 78 milyon TL, Hadise'nin konseri için ise 94 milyon TL ödendiğini kendi ağzıyla açıklamıştı.Buna karşın, Yavaş'ın kendi işçilerine düşük ücretler ödemesi ise dikkat çekiyor. ABB Başkanı Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda, "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. 22 bin 104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor" demiş ve "Asgari ücretlilerin daha iyi yaşayabilmesi için sosyal desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında asgari ücretin 30 bin TL olması gerektiğini belirterek, "Bu maaşlarla geçinmek mümkün değil, bu maaşı verene yol veriyoruz!" diyerek tepki göstermişti.Özel'in açıklamaları, Mansur Yavaş'ın personeline ödediği 18 bin TL'lik maaşla ilgili yeni bir tartışma başlattı. Şimdi kamuoyu, CHP'li belediye başkanının bu maaş politikasını nasıl değerlendireceğini ve Özgür Özel'in sözlerinin ardından Yavaş'ın nasıl bir tutum sergileyeceğini merak ediyor.