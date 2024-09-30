  • USD: 34,12 - 34,18
  • EURO: 38,17 - 38,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul’da sağanak yağışta çakan şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkisiyle gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Şimşeklerin çaktığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ekleme: 30.09.2024 - 11:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da sağanak yağışta çakan şimşekler geceyi aydınlattıİstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Yoğun yağış alan bölgelerin başında olan Başakşehir, Arnavutköy gibi ilçelerde gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI
Öte yandan bazı noktalarda evleri su bastı.
Yaşanılanlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
O anlar böyle görüntülendi...

İstanbul’da sağanak yağışta çakan şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da sağanak yağışta çakan şimşekler geceyi aydınlattı