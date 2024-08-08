Sahte ilana geçit yok! Emlakta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan...

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi düzenlemesi ile internetteki sahte konut ilanlarına geçit verilmeyecek. Artık ev sahibi konutunu satacak emlakçıyı e-devlet üzerinden yetkilendirecek. Emlakçı da aldığı yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek.

Eids üzerinden taşınmaz yetki doğrulaması yapılırken taşınmaz malikinin tespitine yönelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden, hısımlık tespitine yönelik ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden kontroller yapılacak.Taşınmazın seçilmesi sonrası yetki belgeli emlak işletmesinin numarası girilerek yetki süresi seçilecek. Portal bu yetkiyi kontrol etmeden ilanı yayımlayamayacak.