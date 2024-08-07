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Beyaz Gazete
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyen isteyen 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.

Ekleme: 7.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 7.08.2024 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde U.Ö. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olma suçundan aranma kaydı olan 5 şüpheli ile sürücü ve organizatör U.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.