Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyen isteyen 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde U.Ö. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu.Araçta Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olma suçundan aranma kaydı olan 5 şüpheli ile sürücü ve organizatör U.Ö. yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.