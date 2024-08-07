Gerilim arttı! F-22 savaş uçağı filosu peş peşe iniş yaptı
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği kalleş suikastta Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etmesinin ardından İran'dan İsrail'e yönelik misilleme saldırısı yapılacağının açıklanması Ortadoğu'da gerginliği had safhaya çıkardı.
İsrail'i soykırımının en büyük destekçisi ABD, İran'dan gelen tehditler sonrası İsrail'i savunacağını belirterek bir dizi yeni kararlar aldı. ABD, İran'nın misilleme saldırı planlarına karşı İsrail'in savunmasını güçlendirmek üzere harekete geçen ABD yönetimi, bölgeye ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermeye başladı.