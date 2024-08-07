Gerilim arttı! F-22 savaş uçağı filosu peş peşe iniş yaptı

İsrail'i soykırımının en büyük destekçisi ABD, İran'dan gelen tehditler sonrası İsrail'i savunacağını belirterek bir dizi yeni kararlar aldı. ABD, İran'nın misilleme saldırı planlarına karşı İsrail'in savunmasını güçlendirmek üzere harekete geçen ABD yönetimi, bölgeye ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermeye başladı.