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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Hafta başında küresel piyasalarda Japonya kaynaklı yaşanan kaosun etkisiyle rekor kıran gram altın yerini düşüşe bıraktı. 2651 TL'ye kadar çıkan gram altın bugüne 2579 TL'den başladı.

Ekleme: 7.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 7.08.2024 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Hafta başında küresel piyasalarda Japonya kaynaklı yaşanan kaosun etkisiyle rekor kıran gram altın yerini düşüşe bıraktı. 2651 TL'ye kadar çıkan gram altın bugüne 2578 TL'den başladı.

Altın yatırımcıları doların küresel seyrini izlemeye devam edecek.

Gram altın 2,578 TL

Çeyrek altın 4,258 TL

Yarım altın 8,543 TL

Cumhuriyet altını 17,495 TL

ONS altın 2,390 dolar