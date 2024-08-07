Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Hafta başında küresel piyasalarda Japonya kaynaklı yaşanan kaosun etkisiyle rekor kıran gram altın yerini düşüşe bıraktı. 2651 TL'ye kadar çıkan gram altın bugüne 2579 TL'den başladı.
Hafta başında küresel piyasalarda Japonya kaynaklı yaşanan kaosun etkisiyle rekor kıran gram altın yerini düşüşe bıraktı. 2651 TL'ye kadar çıkan gram altın bugüne 2578 TL'den başladı.
Altın yatırımcıları doların küresel seyrini izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,578 TL
Çeyrek altın 4,258 TL
Yarım altın 8,543 TL
Cumhuriyet altını 17,495 TL
ONS altın 2,390 dolar
Altın yatırımcıları doların küresel seyrini izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,578 TL
Çeyrek altın 4,258 TL
Yarım altın 8,543 TL
Cumhuriyet altını 17,495 TL
ONS altın 2,390 dolar