ABD medyasında bomba iddia! İsrail resmen itiraf etti: Haniye suikastının ardından ilk olarak…

İsrail'in Gazze soykırımında direnişin sembolü olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından değişen dengeler, dünya gündemini sarsmaya devam ediyor.Suikastın perde arkasında İsrail olduğu bilinse de konuyla ilgili resmi açıklama yapmayan Netanyahu hükümeti, suikastın arkasından, 'Herhangi bir senaryoya hazırlıklıyız ve herhangi bir tehdit karşısında birlik ve kararlılıkla duracağız,' açıklamasıyla yetinmişti.Saldırıyı resmen üstlenmemesine rağmen okların hedefindeki İsrail ile ilgili flaş bir iddia, ABD medyasından geldi. ABD'li Washington Post gazetesi, yayınladığı analizde çarpıcı bir iddia ortaya attı. Washington Post, Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde İsrail hükümetinin Haniye suikastı gerçekleşir gerçekleşmez Washington'la bağlantıya geçtiğini öne sürdü.İsmi açıklanmayan kaynaklara dayanan habere göre Netanyahu hükümeti, Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında kendileri olduğu konusunda bilgilendirdi.Habere göre İsrail, Beyaz Saray'a yaptığı bilgilendirmede 'Haniye'yi yok ettik' ifadelerini kullandı. Suikast haberinin ardından Beyaz Saray'da büyük bir karmaşa yaşandığına yer veren gazete, Biden yönetiminin Haniye'nin öldürülmesi kararına öfkelendiğine yer verdi.Washington Post, ABD hükümetinin İsrail'in Hizbullah ya da İranlı komutanlara suikast düzenlemek için başka operasyonlar başlatmadan önce kendilerine bilgi vermemesine öfkelendiğine yer verdi. Gazetenin ismini vermediği yetkili ise, Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin gergin geçtiğini doğruladı.Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına, Yahya Sinvar'ın seçilmesinin 'sürpriz' olduğunu ve bu durumun İsrail'e, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösterilen Sinvar'ın hayatta olduğu ile 'Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu' mesajını verdiğini duyurdu.KAN'ın Arap İşleri ve Orta Doğu Muhabiri Roi Kais, katıldığı 'Akşam Haberleri' programında, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasından 1 hafta sonra Sinvar'ın siyasi büro başkanlığına getirilmesinin 'sürpriz' olduğunu söyledi.Sinvar'ın daha önce Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı olduğunu hatırlatan Kais, 'Sinvar, 7 Ekim'deki saldırıların mimarlarından biri.' ifadesini kullandı. Kais, Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesajlar verdiğine dikkati çekerek, 'İsrail'in peşinde olmasına rağmen (Sinvar'ın) hayatta olduğu, Gazze'deki Hamas liderliğinin hala mevcut ve güçlü olduğu ve yönetimde kalmayı planladığını gösteren bir mesaj içeriyor.' dedi.İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin Orta Doğu İşleri Analisti Ehud Yaari de 'Sinvar'ın getirilmesi, onun Hamas içindeki konumunu teyit eden bir anlam taşıyor.' diye konuştu. Yaari, Sinvar'ın Hamas'ın diğer üyeleriyle iletişim zorlukları yaşadığı gerekçesiyle Siyasi Büro Başkanlığına getirilmesinin 'şu aşamada pratik bir anlamının olmadığını' ileri sürdü.Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin 'İsrail'e ve onu destekleyen ABD ile müttefiklerine, Hamas'ın kararlarında birlik içinde, ilkelerinde sağlam ve kararlı olduğu yönünde güçlü bir mesajdır.' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin, İsrail'in 'liderleri ve sorumluları öldürmeye yönelik hedeflerinin başarısız olduğunu gösterdiği' kaydedildi.