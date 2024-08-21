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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! Terör örgütü mensupları sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK/YPG mensubu 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 21.08.2024 - 16:32 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Terör örgütü mensupları sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.