Çanakkale'de şiddetli deprem! Kandilli verileri paylaştı

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Çanakkale'de deprem oldu.4,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 5,9 km altında gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi