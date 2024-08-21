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Çanakkale'de şiddetli deprem! Kandilli verileri paylaştı

Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5,9 km altında gerçekleşti.

Ekleme: 21.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de şiddetli deprem! Kandilli verileri paylaştıTürkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Çanakkale'de deprem oldu.

4,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 5,9 km altında gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi




Çanakkale'de şiddetli deprem! Kandilli verileri paylaştı