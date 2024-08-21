Çanakkale'de şiddetli deprem! Kandilli verileri paylaştı
Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5,9 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Çanakkale'de deprem oldu.
4,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 5,9 km altında gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi
4,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 5,9 km altında gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi