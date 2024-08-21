Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle zirveye yakın başladı.Dün 2.517 dolar ile rekor kıran ons altın, güne 2.515 dolar civarında başladı.Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın, 2.742 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.500 Türk Lirası'nın üzerinde işlem gördü.Piyasalarda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gideceğinin sinyalini vereceği beklentileriyle risk iştahı arttı.Fed, bugün temmuz ayında para politikası toplantısının tutanaklarını açıklayacak. Yatırımcılar toplantı tutanaklarından Fed'in faiz politikasına ilişkin ipucu arayacak.Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da yapacağı konuşma da yakından takip edilecek.Bugün ayrıca ABD'de aylık tarım dışı istihdam verilerinde yapılan revizyon açıklanacak. Revizyon sonucu tarım dışı istihdam rakamlarının düşüş kaydetmesi, yani ekonominin faizlerin düşürülmesine ihtiyaç duyduğu beklentisine destek vermesi bekleniyor.Vadeli işlemlere göre ABD'de gelecek ay 25 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi fiyatlanırken, 50 baz puan büyüklüğünde bir faiz indirimine ise üçte bir olasılık veriliyor.* Gram altın satış fiyatı: 2.742,05 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.572,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 9.136,00 TL* Tam altın satış fiyatı: 18.131,44 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.214,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 45.565,72 TL* Ons altın satış fiyatı: 2.517,58 dolarDolar kuru çarşamba gününe 33,84 TL'den başlarken, euro kuru 37,69 TL'den başladı. TCMB dün açıkladığı karar ile politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu ve faiz indirim beklentisine girenleri hayal kırıklığına uğrattı.Merkez Bankası, beklentilere uygun olarak politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu ve sıkı para politikası duruşunu sürdüreceği ve enflasyonda belirgin bozulma görülmesi halinde politika duruşunu sıkılaştıracağı ifadesini karar metninde aynen olduğu gibi bıraktı.TCMB temmuz ayında enflasyonun bir önceki aya göre sınırlı yükseldiğine dikkat çekti ve üçüncü çeyrek döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğine ve talep kaynaklı enflasyonist etkinin azaldığına işaret ettiği belirtildi.TCMB'nin politika faiz kararında şahin duruşunu koruduğu görüldü. Bir süredir ana enflasyondaki eğilimin aşağı yönlü seyir göstermesiyle dillendirilen "eylül ayında faiz indirimi" yapabilir düşüncelerinin önüne set çekti. Merkez Bankası'nın "Enflasyonda belirgin bozulma görülmesi halinde politika duruşunu sıkılaştıracağı" ifadesini metinde aynen koruması eylül ayında faiz indirimi beklentilerini sönümlendirdi.