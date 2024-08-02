İhracatta yeni rekor! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı

Kayseri'de temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerlerine ulaşıldığını bildirdi.Temmuz ihracatının 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olduğunu söyleyen Bakan Bolat, bu rakamın tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi."Avrupa önemli bir pazar bizim için ABD, Körfez, Asya, dünya ekonomisinde biraz büyüme ve ekonomideki gelişme işaretleri artmaya başlasa ihracatta çok daha iyi rakamlara da ulaşacağımızdan eminiz.Türkiye'miz artık 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan ülkeler ligine yükseldi. Geçen yılı 1 trilyon 118 milyar dolar ile kapadık. Bu yıl ilk çeyrek büyümesinden sonra 1 trilyon 158 milyar dolarlık milli gelire yükseldik.Küresel mal ihracatından aldığımız pay yüzde 1.08'e ulaştı. Bu rakam 21 yıl önce yüzde 0.49 idi.Tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Yüzde 13.8'lik bir aylık artış sağladık. Geçen yılın temmuzuna kıyasla. Geçen yıl 19 milyar 800 milyon dolardı. Böylece 1 ayda 2.7 milyar dolar artış sağladık.Yıllıklandırılmış ihracat 261.5 milyar dolar oldu. Temmuz ayında farkı kapattık, artıya geçtik. 261.5 dolara ulaştık. Son bir yılda toplam mal ihracatımız yüzde 3,4 artmıştı. Hesaplarımıza göre yeni gerilimler savaş durumu olmazsa kumbara gibi biriktire biriktire 267 milyar dolar hedefimize sağdığız, Aralık ayında bu rakamı göreceğiz.Bu iki rekordan sonra detaylara geçeceğim. Yine çok müjdeli bir haber. İthalatta azalma trendi devam ediyor. Temmuz ayı ithalatında yüzde 8'lik gerilemeyi başardık. Burada ülke için gerekli olan ithalat zaten yapılıyor. Özellikle Türkiye'yi pazar gibi görüp, Türkiye'nin sanayilerini zor duruma sokabilecek ithalata karşı ciddi mücadele veriyoruz. Bu çabalarımızın sonunda aylık ithalatta 2.6 milyar dolar tasarruf ettik 30 milyar doların altında kalması sağlandı. Dış ticaret açığı yüzde 42 azaldı, 7.2 milyar dolara geriledi.Bu yıl Haziran ve Mart ayında gerilememiz oldu, Nisan'da başabaştık. Diğer aylar geçen yılın epey üzerinde ihracat artışları sağlamış olduk. 7 aylık rakamlara baktığımızda ihracatımızda 148.8 milyar dolara ulaştık. Geçen yılın ilk 7 ayındaki rakam 142.9'du. 7 ayda yüzde 4.1'lik artış sağlamış olduk. İthalata baktığımızda burada da gerçekten ilk 7 ayda yüzde 8.4'lük gerileme başarıldı, 198.6 milyar dolara geriledi."