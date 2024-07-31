Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldıé Ne zaman açılacak?

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı. Bu nedenle güzergah, İstanbul yönünde 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatıldı. Karayolları ekiplerince Abant gişelerine dubalar yerleştirildi.